Infortunio e lungo stop: la notizia che cambia i piani dell’Inter

Tegola per l’Atalanta: Zapata si è infortunato al ginocchio. Cambiano i piani di mercato dell’Inter, molto vicina al colombiano.

Gian Piero Gasperini per circa un mese dovrà fare a meno di Duvan Zapata. L’attaccante colombiano ha infatti riportato un trauma contusivo distorsivo del ginocchio destro che lo costringerà a saltare le prime due partite di campionato, in programma sabato contro il Torino e il 28 con il Bologna. Una tegola improvvisa per l’Atalanta, che ora dovrà rivedere i propri schemi offensivi.

Infortunio per Zapata, l’Inter riflette in ottica mercato

Nel reparto offensivo agiranno quindi Luis Muriel affiancato da Alexey Miranchuk e Josip Ilicic che resterà a Bergamo dopo essersi chiarito con il tecnico. Zapata potrebbe tornare in gruppo intorno al 12 settembre, in tempo quindi per riuscire a giocare l’incontro che vedrà i nerazzurri affrontare la Fiorentina. In ogni caso il club punta a recuperarlo per l’esordio in Champions League (14-15 settembre).

L’infortunio subito dalla punta rischia anche di cambiare i piani di mercato dall’Inter, che lo ha messo nel mirino ritenendolo il sostituto ideale di Romelu Lukaku (venduto al Chelsea). La trattativa sta andando avanti da ormai diversi giorni, con il giocatore che ieri ha preso posizione sull’argomento chiedendo ufficialmente la cessione. L’amministratore delegato Beppe Marotta punta su di lui ma ora, alla luce delle sue condizioni e del costo dell’operazione (40), non è escluso che possa virare su altri obiettivi.