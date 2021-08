Trabzonspor-Roma, l’ultimo arrivato ‘salva’ Mourinho

La Roma vince di misura soffrendo un match grazie a Shomudorov, autore della rete decisiva nel primo match ufficiale di Josè Mourinho

Buona la prima per Josè Mourinho. Nella prima gara ufficiale stagionale la Roma vince in Turchia e batte 2 a 1 il Trabzonspor degli ex Bruno Peres e Gervinho e dell’ex capitano del Napoli Marek Hamsik. Una rete nel finale ‘salva la prima’ per il tecnico portoghese.

Il club giallorosso, ancora privo del neo acquisto Abraham, fatica più del previsto a Trebisonda. Dopo un primo tempo avaro di particolari emozioni la gara si sblocca con la rete di Pellegrini che capitalizza una giocata di Zaniolo e su assist di Mkhytarian firma il vantaggio.

Roma, buona la prima di Shomudorov e Mourinho

Dopo il vantaggio iniziale il club giallorosso fatica più del previsto e l’ex Parma Cornelius firma la rete del pareggio. I turchi sembrano avanti con la preparazione e le cose sembrano mettersi male per Mourinho quando Eldor Shomudorov, dopo un palo di Mancini, appoggia in rete il gol del 2 a 1.

Importante vittoria in vista del ritorno per la Roma di Mourinho che vede ora più vicina la qualificazione al prossimo turno di Conference League. Tra sette giorni la sfida di ritorno nella Capitale.