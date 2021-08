Flachi in campo dopo la maxi squalifica: “Mi sono ripreso solo dopo 5 anni”

Francesco Flachi tra pochi mesi potrà tornare in campo dopo aver scontato una squalifica per doping di 12 anni: è la fine del suo calvario

Dodici anni di squalifica per doping. Il suo è stato uno dei casi emblematici. Ora però Francesco Flachi vuole tornare a scontare. A gennaio del prossimo anno infatti scadrà quella maxi squalifica che gli è stata comminata. Per quella data, il fiorentino vuole farsi trovare pronto. Indosserà la maglia del Signa, squadra dell’Eccellenza toscana.

Flachi ha compiuto 46 anni lo scorso 8 aprile. Non gioca dal 2010 quando è stato squalificato per doping mentre era al Brescia, club al quale era arrivato l’estate precedente dall’Empoli.

La sua ultima marcatura, firma in Serie B, è relativa anche alla sua ultima partita tra i professionisti. Il 19 dicembre 2009, il Brescia ha battuto di misura il Modena (1-0) con un suo gol. Subito dopo è cominciato il suo incubo perché è stato trovato positivo alla cocaina.

Flachi si è raccontato in un’intervista concessa a ‘La Repubblica’.

Flachi, dopo la maxi squalifica torna in campo: “A 46 anni indosso gli scarpini per una rivincita personale”

La sua “pena” terminerà il 12 gennaio 2022. Cinque mesi. Sembrano tanti ma andatelo a dire dire a Francesco Flachi che aspetta questo momento da dodici anni. “Finalmente posso ricominciare – ha detto a ‘La Repubblica’ -, non cerco scuse. Ho sbagliato e ho pagato ma adesso voglio tornare in campo. Dopo quell’episodio mi è crollato il mondo addosso e ci sono voluti cinque anni perché mi riprendessi. Non volevo più saperne, ho aperto una paninoteca e ho provato a ripartire ma il calcio è la mia vita. Ieri ho iniziato la preparazione e quando sono arrivato al campo ero emozionato. Mi voglio mettere in mostra, è una sfida con me stesso, una rivincita personale”.

L’attaccante fiorentino è ricordato principalmente per i suoi trascorsi alla Fiorentina e alla Sampdoria. Con i doriani, in particolare, ha totalizzato ben 280 presenze firmando 110 gol. In Serie A, Flachi ha segnato 42 volte in 134 apparizioni. Il resto delle sue prodezze sono state messe a segno in Serie B: 209 partite e 67 gol. Inoltre, il quarantaseienne toscano ha anche vestito la maglia dell’Italia Under 18.