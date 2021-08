Juventus-Ronaldo, la decisione di Allegri spiazza tutti

Juventus e Cristiano Ronaldo: la scelta di Allegri spiazza tifosi e addetti ai lavori, poco prima dell’ultimo test pre-stagionale

Ultimi ritocchi alla sua Juventus, prima del ritorno ufficiale in Serie A. Massimiliano Allegri si gode l’amichevole in famiglia contro la selezione Under 23, prima dell’esordio di in campionato alla Dacia Arena (in programma domenica alle 18.30) e non manca l’occasione per iniziare a sorprendere tifosi e addetti ai lavori. Nel 3-4-1-2 che affronterà la Juventus Under 23, non figura il nome di Cristiano Ronaldo. Neanche tra le riserve.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Juventus-Juventus U23, fuori Ronaldo: il motivo dietro la scelta di Massimiliano Allegri

Dopo una settimana complicata dal punto di vista mediatico, Ronaldo è out per l’ultimo test pre-stagionale dei bianconeri. Nulla di allarmante, però: l’assenza del lusitano era programmata, alle prese com’è con un mini-lavoro differenziato. Un destino che accomuna anche i neo-acquisti Locatelli e Kaio Jorge, oltre Cuadrado e Perin.

LEGGI ANCHE >>> La Juventus pensa alla cessione che nessuno si aspettava

Tornando alla formazione disegnata da Massimiliano Allegri per affrontare l’Under 23 di Zauli, l’undici bianconero assomiglia molto a quello che affronterà poi l’Udinese, nel weekend di esordio. In porta c’è il solito Szcesny, mentre in difesa l’inedito trio Danilo-Bonucci-De Ligt. A centrocampo, Bentancur e Ramsey agiranno al centro, con Chiesa e Alex Sandro sugli esterni. In attacco, Kulusevski sarà il trequartista alle spalle del tandem Dybala-Morata.