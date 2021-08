La rivelazione dell’allenatore che gela l’Inter di Marotta e Zhang

Il futuro di Duvan Zapata resta in bilico. L’attaccante dell’Atalanta piace all’Inter, ma i bergamaschi fanno muro. Parla anche Gasperini.

L’Inter di Simone Inzaghi si affaccia alla prossima stagione senza le certezze dell’anno dello scudetto. Via Lukaku ed Hakimi, tra i principali protagonisti della vittoria dello scorso campionato, il club, in politica di spending review, vivrà momenti non facili, come ammesso da Javier Zanetti. La priorità del mercato estivo del club nerazzurro resta trovare un valido sostituto a Romelu Lukaku, finito al Chelsea solo qualche giorno fa. Duvan Zapata dell’Atalanta resta l’obiettivo principale della proprietà, ma al momento la Dea sembra fare muro.

Calciomercato Inter, Gasperini su Zapata

A proposito dell’interessamento dei nerazzurri per Zapata è intervenuto Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta. Il tecnico della Dea ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa in vista del match contro il Torino in programma domani alle ore 20:45.

Ecco quanto dichiarato: “Se resterà Duvan Zapata? Penso di sì. Questo, però, è un pensiero mio così come può essere il vostro. Non so cosa potrà succedere. Questo è un mercato stranissimo. Ci sono pochi movimenti e poi ci sono trasferimenti eclatanti a cifre notevoli. In questo momento faccio fatica a fare previsioni”.