Inter-Genoa, il bomber va in tribuna: addio in vista?

Mattia Destro non ci sarà nella sfida contro l’Inter: il bomber è sul mercato e si prepara a dire addio al Genoa di Ballardini.

Mattia Destro è ancora formalmente un giocatore del Genoa di Davide Ballardini. Ha colpito però la sua esclusione nella lista delle convocazioni, divulgata dal club tramite un tweet, in vista della sfida che impegnerà la sua squadra contro l’Inter nella giornata di domani, sabato 21 agosto, per la prima giornata di Serie A. L’attaccante sembra essere sul mercato e questa mancata chiamata può essere un indizio importante riguardo il suo futuro. Il Genoa continua, da parte sua, a spingere sul nome di Lammers dell’Atalanta per il proprio reparto offensivo.

Destro può lasciare il Genoa: è sul mercato.

Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, infatti, Mattia Destro sarebbe sul mercato e potrebbe partire verso una nuova avventura. L’attaccante, secondo il quotidiano, sarebbe pronto a lasciare in breve tempo la squadra di Ballardini. Sarebbe in corso addirittura una trattativa per attuare la partenza dal club ligure e, per questo motivo, Destro non sarebbe stato proprio convocato per la sfida di San Siro.

Ancora non è chiaro con quale club effettivamente sia in corso una trattativa ma una cosa dovrebbe essere certa: l’attaccante è sempre più lontano dal Grifone. A Milano, inoltre, non ci sarà lui ma non ci saranno neanche Radovanovic, Ghiglione e Jandrei, anch’essi in uscita. Convocati per l’attacco Favilli, Ekuban, Buksa e Kallon. Ci sarà anche il debutto di Sirigu tra i pali.