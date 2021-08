Premier League, un positivo al Covid rovina i piani dell’allenatore

Christian Pulisic, attaccante del Chelsea, non è stato convocato per la sfida di Premier contro l’Arsenal perché positivo al Covid.

Tomas Tuchel, allenatore del Chelsea, è intervenuto oggi in conferenza stampa per parlare della partita che impegnerà i suoi contro l’Arsenal nella giornata di domenica 22 agosto alle 17:30. Ha in questa sede affermato che Christian Pulisic non sarà tra i convocati, e dunque non prenderà parte alla gara, perché è risultato positivo al Covid-19.

Pulisic, positivo al Covid, non ci sarà nella sfida di Premier tra Chelsea e Arsenal.

Queste dunque le parole di Tuchel in merito alla vicenda: “Con Christian, purtroppo è molto facile da spiegare. È risultato positivo a un tampone per il Covid-19 e deve seguire i protocolli, quindi non sarà disponibile per la partita”. Non è ovviamente chiaro quanto l’attaccante, classe 1998, resterà lontano dal campo di gioco. Posto già in isolamento, dovrà svolgere le consuete procedure volte a limitare il contagio da Covid. Tuchel attende con ansia il momento in cui tornerà a essere nuovamente disponibile.

L’allenatore ha poi fatto riferimento a due giocatore che invece dovrebbero rientrare senza troppi problemi in vista della partita contro l’Arsenal. Ha infatti affermato: “Hakim e N’Golo erano entrambi in allenamento oggi e hanno fatto di tutto per esserci. Non hanno avuto assolutamente problemi”.