“Ginocchio ko”: mercato, arriva una notizia pessima per l’Inter

L’obiettivo di mercato dell’Inter Marcus Thuram è uscito dopo pochi minuti per un infortunio al ginocchio ed è rimasto in panchina

Mentre l’Inter è impegnata nell’esordio di Serie A contro il Genoa arriva una brutta notizia dal mercato per i tifosi nerazzurri. Marcus Thuram, tra i principali obiettivi di mercato della società nerazzurra, è uscito per infortunio dopo una ventina di minuti.

Nel corso del match di Bundesliga tra Bayer Leverkusen e Borussia Moenchengladbach i padroni di casa sono subito partiti forte ed in doppio vantaggio (la seconda rete firmata da Patrick Schick), ma è al ventesimo minuto che è arrivata la ‘doccia fredda’ per il Borussia e per il figlio di Lilian Thuram.

Inter in ansia per l’obiettivo di mercato

Marcus Thuram è insieme a Joaquin Correa l’indiziato ad essere il nuovo attaccante nerazzurro, ma questo infortunio rischia di cambiare i piani di Marotta e di tutta la dirigenza nerazzurra. Dopo l’infortunio Thuram è rimasto in panchina con del ghiaccio sul ginocchio dolorante. Si attendono sicuramente aggiornamenti.

Come riporta Sky Sport nelle ultime ore c’era stata una forte apertura dei tedeschi alla trattativa, ma le prossime saranno ore frenetiche per capire le condizioni del giocatore e se c’è ancora la possibilità che Thuram vesta la maglia nerazzurra.