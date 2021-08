Milan attivissimo sul mercato: il nuovo colpo è ufficiale

Il Milan compie un altro colpo di mercato. L’arrivo di Florenzi dalla Roma in prestito oneroso è stato comunicato ufficialmente.

Maldini e Massara stanno facendo di tutto per cercare di consegnare a Stefano Pioli una squadra che sia competitiva sia in Italia che in Champions League. La squadra rossonera è ritornata nella competizione che ama di più dopo 7 stagioni e ci terrebbe tantissimo a non sfigurare.

Il Milan ha dovuto dire addio a Donnarumma e a Calhanoglu, ma ha anche comprato Maignan, Giroud e Fodé Ballo-Touré e riscattato Tomori e Tonali. I dirigenti milanisti non si vogliono fermare qui e stanno trattando per Pellegri e per il ritorno di Bakayoko. In questi minuti è giunto l’annuncio ufficiale di un altro acquisto.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Il Milan ha annunciato di aver preso Alessandro Florenzi

Alessandro Florenzi è un nuovo giocatore del Milan. A comunicarlo è la stessa società meneghina: “La dirigenza è lieta di annunciare di aver acquisito in prestito Florenzi dall’AS Roma. Il giocatore ha firmato un contratto che durerà fino al 30 giugno 2022 ed indosserà la maglia numero 25″.

LEGGI ANCHE >>> Il Milan non si ferma più: intesa raggiunta per l’attaccante

Dopo le visite mediche di ieri, il neo campione d’Europa ha svolto in mattinata il primo allenamento con il Milan ed oggi alle 14.00 ci sarà la presentazione ufficiale. Il giocatore si è trasferito in prestito oneroso da 1 milione di euro con un diritto di riscatto fissato a 4,5 milioni di euro. Florenzi pur di giocare con il Milan ha rinunciato al suo stipendio di agosto con la Roma.