Il Napoli ufficializza il ‘colpo’ per la sua nuova maglia

Dopo l’ufficialità della collaborazione con Armani, il Napoli ha annunciato la partnership con il colosso Amazon.

Il Napoli di Spalletti domani sera, ore 20.45, debutterà in campionato al Maradona contro il neo promosso Venezia. Lo stadio riaprirà, metà della capienza, anche al pubblico. La squadra partenopea come nuovo giocatore, almeno per il momento, ha comprato solo Juan Jesus che dovrebbe partire dalla panchina.

Domani nel Napoli non esordirà solo Spalletti, ma anche le nuove maglie degli azzurri targate Giorgio Armani. Dopo tante settimane di attesa, nei giorni scorsi c’è stato l’annuncio ufficiale della partnership tra la casa di moda e la squadra partenopea. In questi minuti è arrivato anche un altro comunicato che riguarda la squadra di De Laurentiis.

Il logo Amazon sarà visibile sulla manica sinistra della maglia del Napoli

Amazon, come annunciato dallo stesso Napoli, sarà lo sponsor ufficiale di manica del Club azzurro. Il logo del colosso statunitense debutterà domani sera nel match contro il Venezia ed accompagnerà i partenopei fino al termine della stagione 2022/23. Il marchio dell’azienda sarà visibile sulla manica sinistra della maglia azzurra in tutte le gare ufficiali.

Anche De Laurentiis ha commentato questa collaborazione con Amazon: “E’ un grande piacere per noi comunicare il sodalizio con un marchio così illustre e di caratura mondiale. Con Amazon abbiamo lavorato in stretta sinergia sin dal primo giorno, stabilendo un forte rapporto che può prolungarsi in maniera proficua e felice nel tempo”.