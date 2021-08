Napoli, colpo di scena: Spalletti lo toglie dal mercato

Colpo di scena in casa Napoli: Spalletti toglie il giovane Zanoli dal mercato, gli azzurri pronti a puntare sul giovane terzino

Giovane, di talento e con un fisico da corazziere: Alessandro Zanoli si è preso la scena in questo precampionato, comparendo come un’alternativa valida al titolare Di Lorenzo nel corso delle varie amichevoli estive.

Classe 2000 e alto 188 centimetri, il giovane difensore azzurro ha dimostrato di poter stare nelle rotazioni di Luciano Spalletti, chiamato a sua volta a fare di necessità virtù per via di un mercato stringato e privo di guizzi.

D’altronde, l’esperienza in Serie C con il Legnago ha aiutato Zanoli a presentarsi con un buon curriculum al doppio ritiro di Dimaro e Castel di Sangro, convincendo il tecnico toscano e il suo staff a ritagliarsi un’occasione per la prossima Serie A.

Niente addio, Zanoli verso la permanenza: c’è l’okay di Spalletti

Secondo quanto rivelato dalla radio ufficiale della SSC Napoli, gli azzurri sono pronti a confermare Alessandro Zanoli in prima squadra. Una decisione che nascerebbe direttamente dai dettami di Luciano Spalletti, che avrebbe chiesto alla dirigenza di togliere dal mercato il giovane terzino per confermarlo nelle proprie rotazioni. Una decisione accolta con entusiasmo dallo stesso calciatore, desideroso di lanciarsi come vice Di Lorenzo e (all’occasione) come vice Mario Rui.

Dopotutto, l’approdo di Emerson Palmieri al Lione non ha lasciato molte scelte al Napoli. Con il giovane Zanoli, Spalletti potrà tamponare ambedue le fasce in caso di infortuni o assenze prolungate. E poi sulla destra, il futuro del rientrato Malcuit resta tutto da scrivere. Ragion per cui, attenzione ad uno dei calciatori più interessanti di questo precampionato azzurro: il baby terzino si candida per un ruolo da non-protagonista.