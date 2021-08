Zapata all’Inter, arriva l’ennesima conferma dall’Atalanta

Zapata, tra Inter e Atalanta: nel pre-gara della sfida al Torino, il DG Marino ribadisce la posizione della società orobica

In campo contro il Torino di Juric, l’Atalanta di Gian Piero Gasperini ha ripreso il filo della scorsa stagione. La formazione orobica si è già confermata tra le più rodate e ben oleate rispetto alle prime viste in questo weekend di esordio per la Serie A, con un undici confermato per 9/11 rispetto alla scorsa stagione.

Assente in questa prima uscita stagionale, però, Duvan Zapata, al centro dei desideri di mercato dell’Inter (su tutte). Il colombiano è assente per un appurato problema al ginocchio, sfuggendo a qualsiasi speculazione sul proprio futuro (a differenza di Correa, sul quale la formazione meneghina resta in pressing). Un tema sul quale l’Atalanta ha voluto ribadire nuovamente la rispettiva posizione.

LEGGI ANCHE >>> I quattro motivi che rendono imperdibile questa Serie A

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Atalanta, Zapata e l’Inter. Il DG Marino: “Gasperini è stato chiarissimo”

“Di mercato non abbiamo alcuna voglia di parlare, Gasperini è stato chiarissimo”: così ai microfoni di ‘DAZN’, il DG orobico, Umberto Marino, ha rimandato al mittente le domande su Zapata e su un suo possibile approdo all’Inter. Parole che non precludono alcuno scenario, ma che ribadiscono la volontà della società bergamasca di restare impermeabile agli influssi esterni. “Quest’anno ripartiremo da zero, dobbiamo rimanere con i piedi per terra. Sarà una stagione difficile”, ha concluso Marino sulla temporada che attenderà la propria Atalanta.