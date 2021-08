Napoli-Venezia, fischio di inizio alle ore 20:45 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli per la prima di Serie A 2020/2021. Arbitra il signor Aureliano di Bologna.

Napoli-Venezia chiude insieme a Roma-Fiorentina la prima domenica di Serie A 2021/2022. Alle ore 20:45, allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli, la squadra di Luciano Spalletti ospita il neopromosso Venezia di Zanetti. Cresce l’attesa anche per il ritorno degli spettatori che, seppur in minima parte, riempiranno alcuni sediolini dell’impianto sportivo di Fuorigrotta. Dubbi a centrocampo per il tecnico azzurro con Lobotka che verrà schierato vertice basso. Vivo il ballottaggio tra Elmas e Fabian Ruiz per una maglia da titolare. Ci sarà Zielinski a completare il reparto di centrocampo. In attacco confermato, invece, il tridente Politano-Osimhen-Insigne.

Napoli-Venezia, le probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, L. Insigne. Allenatore: Spalletti.

VENEZIA (4-3-1-2): Maenpaa; Ebuehi, Caldara, Ceccaroni, Schnegg; Fiordilino, Peretz, Heymans; Sigurdsson; Forte, Johnsen. Allenatore: Zanetti.

ARBITRO: Aureliano di Bologna.

GUARDALINEE: Imperiale e Bercigli.

IV UOMO: Cosso.

VAR: Di Paolo.

AVAR: Peretti.