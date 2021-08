Juve, Ronaldo out con l’Udinese: arriva il chiarimento del club

Cristiano Ronaldo non partirà titolare durante la sfida contro l’Udinese. Cosi è arrivato il chiarimento della Juventus.

La notizia che sta tenendo banco un questi minuti, quando manca pochissimo al fischio d’inizio della sfida tra Udinese e Juventus, è l’esclusione di Cristiano Ronaldo. Un’indiscrezione paventata già nelle scorse ore, e che ha trovato concretezza nella distinta della Dacia Arena, che ha rivelato proprio l’assenza del campione portoghese.

E cosi già si parla di ‘caso Ronaldo‘, visto che – come riportato da Sky Sport – sarebbe stato proprio il giocatore a chiedere di restare fuori. Il motivo risiederebbe nella volontà, da parte del giocatore, di guardarsi intorno fino alla fine in sede di mercato, magari sperando in una soluzione last minute prima della fine della sessione estiva di calciomercato.

Juve, out Ronaldo: il chiarimento di Nedved

E cosi anche sui social è letteralmente esploso il chiacchiericcio tra tifosi, che si chiedono concretamente cosa si celi dietro l’esclusione del campione portoghese. Nel pre partita, interpellato proprio sulle questione, ha risposto anche il vice presidente della Juventus Pavel Nedved.

“Non bisogna cercare sensazioni dove non ce ne sono. E’ stata una scelta condivisa col giocatore, siamo all’uinizio0 della stagione ed è normale che le condizioni non sono al top. Non riguarda solo Cristiano ma tutta la rosa, il mister sta cercando in campo la formazione migliore in questo momento qua. Cristiano resta? Assolutamente si!”, le parole di Nedved che, in questo modo, ha voluto fin da subito diradare le polemiche sulle questione Ronaldo.