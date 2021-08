“Vogliamo che Messi venga da noi”, l’annuncio che spiazza Parigi

Lionel Messi è un nuovo calciatore del Psg da pochi giorni, ma fuori dall’Europa c’è già chi pensa al futuro ed al suo prossimo club.

Con il suo trasferimento al Psg la leggenda del calcio Lionel Messi ha sconvolto tutti gli asset del calcio mondiale. Il suo arrivo a Parigi ha fatto molto scalpore, a Barcellona ancora lo rimpiangono ma intanto già si pensa al prossimo futuro e al prossimo club dove potrebbe giocare l’argentino.

Secondo quanto riporta il Mirror l’ex stella del calcio inglese David Beckham avrebbe provato a portare il giocatore all’Inter Miami. Per ora questa possibilità è esclusa, ma l’intera dirigenza del club americano è convinta di riuscire in questo clamoroso trasferimento per il futuro.

Messi, le parole del vice presidente dell’Inter Miami

Intervenuto ai microfoni del Miami Herald, Jorge Mas, comproprietario con Beckham del club, ha parlato delle possibilità che Messi arrivi in MLS. Ecco le sue parole a riguardo:

“David e io abbiamo la grande ambizione di portare qui i migliori giocatori, e Messi è probabilmente il migliore di tutti i tempi. Sono ottimista che un giorno vestirà la maglia dell’Inter Miami”