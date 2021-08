Inter, non solo Belotti: pronto un altro colpo per Inzaghi

Accordo totale tra l’Inter e il Torino per l’affare Belotti: i nerazzurri sono pronti ad abbracciare il “Gallo” in vista del rush finale di mercato. Non è escluso che i nerazzurri possano puntare anche su un altro attaccante

L’Inter si prepara a concretizzare l’affare Belotti con il Torino. Come sottolineato nelle ultime ore e come riportato da diverse fonti di mercato, i nerazzurri potrebbero chiudere la trattativa con il Torino sulla bade di 15 milioni di euro più eventuali bonus. La società granata, dal canto suo, sarebbe pronta a dire sì, ma è atteso ancora il sì definitivo del diretto interessato.

L’arrivo di Belotti permetterebbe a Simone Inzaghi di completare il reparto offensivo arricchendolo di forza fisica, esperienza e carisma, dando una validissima alternativa a Dzeko, soprattutto di fronte agli impegni in campionato, Champions League e Coppa Italia.

Calciomercato Inter, l’arrivo di Belotti non escluderà quello di Correa

La definitiva fumata bianca sull’affare Belotti potrebbe arrivare già nel corso delle prossime ore. Come detto, si attende solamente il sì definitivo dell’attuale attaccante granata. L’arrivo del “Gallo” non escluderà quello di Correa. L’attaccante della Lazio, valutato circa 30-35 milioni di euro è un chiaro obiettivo di Simone Inzaghi, pronto a riabbracciarlo in nerazzurro dopo gli anni trascorsi alla Lazio.

Lotito non sembrerebbe essere intenzionato a fare sconti: l’Inter avanzerà la sua offerta in maniera fiduciosa. Il giocatore avrebbe già dato il suo ok al trasferimento. Le prossime ore saranno decisive.