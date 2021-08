“Ronaldo al PSG”: il tweet dal Qatar fa impazzire i social

Un tweet che sta facendo letteralmente esplodere il web. Il messaggio arriva ancora dal Qatar e riguarda… Cristiano Ronaldo.

Messi e Cristiano Ronaldo, eterni rivali, potrebbero giocare nella stessa squadra? Beh, a dirla tutta la suggestione resta tale almeno in questi caldi giorni di agosto. Il campione argentino ha lasciato Barcellona dopo una carriera intera passata a regalare gioie al popolo catalano. Poi il mancato rinnovo del contratto, la chiamata da Parigi ed una nuova esperienza con la quale Lionel spera di poter scrivere nuove pagine importanti della sua carriera.

Un cambiamento importante, netto ed improvviso. Lo stesso che in molti pensano possa cogliere anche il futuro di Cristiano. Ad oggi, il numero 7 portoghese è ancora a Torino, ed i dirigenti della Juventus hanno confermato più volte quanto sia impossibile un addio di Ronaldo questa estate (“Resta con noi”, le parole di Nedved). Eppure, il calciomercato è ricco di stravolgimenti, intrighi e accordi nascosti.

Quizás ?

Maybe ?

Peut-être ? pic.twitter.com/qHMIgHmYcV — خلـــيفة بـــن حمـــد آلــ ثانــــــي (@khm_althani) August 24, 2021

Ronaldo, dalla famiglia Al Thani un clamoroso messaggio

Cosi Ronaldo potrebbe ancora lasciare la Juventus, visto che alla fine del calciomercato mancano ancora diversi giorni e, come detto, tutto è possibile. Ma quali sono le piste ancora percorribili? Quella del Manchester City è stata paventata in queste ore, con i Citizens che punterebbero Cristiano in caso di addio alla pista Kane.

E poi? Un suggerimento, clamoroso ed improvviso, lo lancia Khalifah Bin Hamad Al Thani, presunto parente del proprietario del Paris Saint Germain, nonché colui che diede la notizia dell’arrivo di Messi a Parigi in anticipo di diverse ore.

Proprio Bin Hamad ha pubblicato in questi minuti una foto che ritrae Messi e Ronaldo, uno al fianco dell’altro, entrambi con indosso la maglia del Psg. “Forse?”, scrive poi l’utente qatariota accanto alla foto, riproponendo la stessa domanda in francese, spagnolo ed inglese.

Un segnale che ovviamente sta facendo esplodere il web, e che pone ombre sul futuro di Cristiano. Un’operazione possibile? Teoricamente si, se il club parigini si liberasse di Mbappé che continua ad essere fortemente corteggiato dal Real Madrid. Lo stesso Florentino, anche attraverso le parole di Ancelotti, ha chiuso le porte proprio a Ronaldo che potrebbe cosi essere comunque protagonista di un intreccio con Madrid.

In serata, la ‘Gazzetta dello Sport’ ha tuttavia verificato che l’autore del tweet ‘incriminato’, Khalifa Al Thani, è un semplice omonimo del fratello dell’emiro del Qatar, non presentando alcun legame diretto con la famiglia reale.