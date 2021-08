“Creano il caos per prenderlo”: il retroscena che coinvolge Real e Juve

Il Real Madrid starebbe portando avanti una ‘strategia di caos’ per acquistare Mbappe in una trattativa che interesserebbe anche la Juventus.

Uno dei possibili colpi di quest’ultima settimana di calciomercato è Kylian Mbappe. Il francese piace da tempo al Real Madrid ed il presidente dei Blancos Florentino Perez è disposto a tutto per acquistarlo, anche a ‘creare caos”. Anche la Juventus osserva con attenzione questa situazione visto che i francesi, in caso di addio di Mbappe, potrebbero fiondarsi su Cristiano Ronaldo. Lo riporta il Corriere della Sera.

Questa strategia è alquanto particolare: il giocatore vuole andare via e per questo motivo tende ad allontanare il suo club facendo dichiarazioni che possono infastidire i suoi tifosi o dichiarazioni come ‘La Ligue1 non è il campionato più importante’, tutte parole per creare dissidi. Mbappe sta facendo proprio questo ed alcuni credono che tutto ciò nasce dalla regia del presidente delle Merengues.

La strategia del caos del Real Madrid

Non è infatti la prima volta che Florentino Perez adotta una strategia del genere. I tifosi dell’Inter ricorderanno le diverse dichiarazioni di Ronaldo nel 2005 che provò a creare malumore attorno alla squadra affinchè Moratti accettasse la cessione. In quell’occasione il presidente nerazzurro fu costretto a cedere.

Rumors spagnoli parlano di un’offerta di 160 milioni per il calciatore, offerta già rifiutata dal calciatore ed a questo punto Florentino Perez spera nel caos per regalare ai tifosi un nuovo ‘colpo da novanta’.