La proposta di Ibrahimovic che fa arrabbiare di nuovo il Milan

Ibrahimovic, attraverso un video su Instagram, fa capire di voler partecipare anche alla prossima edizione di Sanremo. Il Milan preoccupato.

Lo scorso anno fu un successo. Quindi, perché non riprovarci? Se lo sarà chiesto Zlatan Ibrahimovic che, su Instagram, ha fatto capire di voler partecipare anche alla prossima edizione del Festival di Sanremo. Lo ha fatto, attraverso un video pubblicato sul proprio profilo in cui vengono riproposte le immagini riguardanti il suo ormai noto viaggio in moto insieme ad un tifoso rossonero con destinazione la città ligure.

Ibrahimovic pronto a partecipare di nuovo a Sanremo, il Milan è preoccupato

Il filmato è accompagnato da una frase eloquente (“Ti devo salvare anche il prossimo anno?”), con lo svedese che ha poi taggato gli account della manifestazione e di Amadeus. Ora resta da vedere cosa risponderanno i diretti interessati a questa richiesta neanche troppo velata e, soprattuto, in che modo reagirà il Milan. Nel 2020 l’attaccante prese parte alla kermesse mentre era infortunato.

Stavolta il club vorrebbe che Ibrahimovic si concentrasse unicamente sulla stagione che attende il club, che si prospetta molto lunga ed impegnativa considerando anche la Champions League. La soluzione ideale, come prospetta la ‘Gazzetta dello Sport’, potrebbe essere quella di concordare una sola presenza al Festival magari in un giorno in cui non sono in programma partite. Per ora la società non ha ricevuto comunicazioni in merito dal giocatore ma intanto il segnale è stato lanciato. Ibra a Sanremo vuole continuare ad esserci.