Il prossimo centrocampista del Milan può arrivare dalla Francia

Altro obiettivo francese per il Milan, che ha messo nel mirino Faivre del Brest. La trattativa potrebbe concretizzarsi nelle prossime ore.

Il Milan continua a guardare in Francia per rinforzarsi. La trattativa con il Bordeaux per Yacine Adli sta entrando nelle fasi finali ma intanto i rossoneri hanno messo nel mirino un altro giovane talento del calcio transalpino: si tratta di Romain Faivre del Brest. L’indiscrezione è stata riportata dal portale ‘Footmercato’.

Il Milan punta Faivre del Brest: Maldini pronto a farsi avanti

Il centrocampista classe 1998 nell’ultima stagione ha segnato 6 gol e fornito 5 assist ai compagni in 36 partite mentre nelle prime due giornate di Ligue 1 è già messo a referto 2 passaggi vincenti. Si tratta di un profilo che piace molto a Paolo Maldini e a Frederic Massara, che nelle prossime ore proveranno ad intensificare i contatti con il Brest. Sul giocatore c’è anche il Borussia Monchengladbach, alla finestra in attesa di piazzare la propria offerta.

Nel frattempo il Milan ha trovato l’accordo con il Torino per la cessione di Tommaso Pobega. L’ex Spezia, come spiega la ‘Gazzetta dello Sport’, si trasferirà alla corte di Ivan Juric in prestito secco per un anno senza opzione per il riscatto. L’arrivo del giocatore in città è previsto nelle prossime ore e domani svolgerà le visite mediche di rito. In seguito, si recherà nella sede granata per firmare il contratto