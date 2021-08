Napoli come la Juventus, altra cessione imprevista in attacco

Il Napoli potrebbe veder partire due suoi attaccanti negli ultimi giorni di mercato: le possibili operazioni degli azzurri

La Juventus è pronta a cedere Cristiano Ronaldo, ma non è l’unica grande che potrebbe veder partire un attaccante in questa finestra di mercato. Lavora alle cessioni anche il Napoli con Spalletti che negli ultimi giorni di trattative potrebbe vedere assottigliata la sua batteria di attaccanti. Giuntoli deve garantire almeno un centrocampista al tecnico toscano che spera anche nella possibilità di un arrivo sull’out mancino della difesa.

Per farlo però servono cessioni e il reparto offensivo è quello che offre maggiori opportunità. Così a cinque giorni dalla fine della sessione estiva potrebbero esserci anche delle uscite. Questo perché il Marsiglia fa sul serio per Ounas. L’algerino rappresenta non una prima scelta per Spalletti e in Francia avrebbe più spazio. Operazione possibile mentre nelle ultime ore si è fatta avanti la Sampdoria per un altro azzurro.

Napoli, Ounas e Petagna possibili partenti

E’ Andrea Petagna ad essere finito nelle mira del club blucerchiato. L’ex Spal rappresenta la terza scelta di Spalletti come attaccante centrale ed un suo addio non rappresenterebbe un grande sacrificio dal punto di vista tecnico. Del resto con Mertens fuori causa per infortunio e con Osimhen squalificato, contro il Genoa l’allenatore sta pensando a utilizzare uno tra Insigne e Lozano come falso nove.

Ecco perché, davanti all’offerta giusta, il Napoli direbbe sì al suo addio. In questo modo libererebbe spazio per l’eventuale arrivo a centrocampo. Lì dove Giuntoli segue Amrabat della Fiorentina ma anche Youssouf del Saint-Etienne. Possibili arrivi, tutti però soltanto ad una condizione: il sì al prestito da parte dei club di appartenenza.