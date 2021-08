Il Napoli ‘punta’ Immobile: la luce che fa sorridere De Laurentiis

Le due giornate di squalifica per Osimhen non sono piaciute in casa Napoli. Gli azzurri sono pronti a far leva sul precedente Immobile

Il Napoli di Luciano Spalletti ha vinto senza problemi nell’esordio di campionato contro il neo promosso Venezia. L’unica nota dolente del match riguarda l’espulsione dopo soli 20 minuti di Victor Osimhen, centravanti ‘cacciato’ dall’arbitro dopo una manata di reazione al difensore veneto.

Nella giornata di ieri il Giudice sportivo ha ufficializzato una squalifica di due giornate al giocatore, oltre ad una multa di 5 mila euro. Il Napoli ha annunciato ricorso, ma in caso di esito negativo il nigeriano salterebbe le sfide contro Genoa e soprattutto Juventus.

Il Napoli punta sul precedente riguardante Ciro Immobile

Il Napoli ha fatto ricorso alla Corte d’appello con l’obiettivo di ridurre le giornate di squalifica del giocatore da due ad una. In questo modo Spalletti avrebbe a disposizione il suo bomber per il big match della terza giornata contro la Juventus di Allegri.

Il club azzurro è pronto a far leva su un precedente, ovvero la manata di Ciro Immobile ad Arturo Vidal di Lazio-Inter dello scorso anno, manata che costò al giocatore napoletano solo un turno di squalifica.