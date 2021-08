Georgina, nuova frecciata a Ancelotti dopo l’addio di Cristiano

Georgina lancia una nuova frecciata ad Ancelotti: stavolta l’arrivo allo United di Cristiano Ronaldo è ufficiale, non può essere smentito.

Il Manchester United ha questo pomeriggio ufficializzato l’arrivo di Cristiano Ronaldo. Prima di arrivare allo United, è stato associato a molti altri club come il Manchester City, il PSG e, soprattutto, il Real Madrid. Proprio per quanto riguarda la squadra spagnola, infatti, Carlo Ancelotti ha dovuto smentire le notizie sul suo possibile arrivo: “Cristiano è una leggenda del Real Madrid e ha tutto il mio amore e rispetto. Non ho mai pensato di ingaggiarlo. Guardiamo avanti“. Questo era stato il pensiero di Ancelotti che aveva strappato una risata non troppo ironica a Georgina, compagna del portoghese.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Georgina torna a dire la sua riguardo le dichiarazioni rilasciate sul futuro di Cristiano Ronaldo

La scelta presa da Cristiano Ronaldo in merito al suo futuro ha sicuramente scatenato molte reazioni, nel mondo del calcio ma anche nel mondo social. Al di sotto di una foto pubblicata da El Chiringuito, su Instagram, spicca, ancora una volta, un commento lasciato da Georgina Rodriguez.

LEGGI ANCHE >>> Ronaldo, scintille con un compagno allo United? “Soluzione drastica”

Nel post in questione viene annunciato l’acquisto dell’attaccante da parte dello United. Georgina ha, ironicamente, voluto commentare con l’affermazione: “Spero che Ancelotti non esca a negare anche questo“. È arrivata perciò una nuova frecciata nei confronti del tecnico dei Blancos. A maggior ragione per la scelta compiuta dagli inglesi, al contrario della squadra spagnola, di riaccogliere il loro bomber per affrontare la stagione al massimo della competitività.