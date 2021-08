Niente Serie A, Fabio Paratici dà un dispiacere a Juventus e Milan

Niente Juventus o Milan per Moriba. Il giovane talento del Barcellona è molto vicino al Tottenham. Alla finestra pure il Lipsia.

Non sbarcherà in Serie A il giovane talento del Barcellona Ilaix Moriba. Il classe 2003, accostato negli ultimi giorni alla Juventus e al Milan, ad un passo dal lasciare i blaugrana. Le trattative per il rinnovo del contratto, in scadenza nel 2022, si sono infatti arenate ed al momento è alquanto improbabile che le parti riescano a trovare un accordo riguardante la parte economica.

Niente da fare per la Juventus ed il Milan, Moriba va al Tottenham

Il giocatore, escluso dal progetto tecnico della squadra catalana per questo motivo, si sta quindi guardando intorno alla ricerca di una nuova sfida. Sul tavolo, come riporta il quotidiano inglese ‘The Independent’, ci sono le offerte del Tottenham e del Lipsia con Moriba che preferirebbe unirsi agli Spurs. Nello scorso campionato il centrocampista centrale ha totalizzato 14 presenze segnando un gol. Ora il suo obiettivo è quello di crescere ancora, lontano da Barcellona.

A confermarlo è stato l’allenatore Ronaldo Koeman. “Ho parlato con Ilaix due o tre settimane fa, più come persona che come allenatore del Barça. Gli ho detto che il denaro non è la cosa più importante, conta giocare. Ma il giocatore, e con la sua gente, ha deciso diversamente. Sono deluso Per uno di 18 anni, la cosa più importante non dovrebbero essere i soldi”. La trattativa, in ogni caso, non si preannuncia semplice.