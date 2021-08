La svolta che fa gioire l’Inter di Inzaghi: accordo raggiunto

Non solo vittorie sul campo per l’Inter di Simone Inzaghi. Il club nerazzurro ha raggiunto l’accordo per il rinnovo di Lautaro Martinez.

La bella vittoria in rimonta dell’Inter al Bentegodi contro l’Hellas Verona non è l’unica nota lieta per Simone Inzaghi ed i suoi uomini. Dopo aver perso in questa sessione top player come Hakimi e Romelu Lukaku, il club nerazzurro ora pensa a blindare i suoi gioielli.

La società campione d’Italia, come riporta Sky Sport, ha raggiunto l’accordo per il rinnovo di contratto dell’attaccante argentino Lautaro Martinez. Un rinnovo mostre che certifica la volontà del club di puntare sul ‘Toro’ e del giocatore di legarsi alla società che lo ha lanciato in Europa.

Inter, le cifre per il nuovo accordo con Lautaro Martinez

L’autore del gol che aveva momentaneamente pareggiato il match di ieri firmerà un contratto di 4 o 5 anni a ben 6 milioni di euro a stagione, più relativi bonus. Il giocatore aveva il contratto in scadenza nel 2023 ed ora i nerazzurri sono pronti a blindarlo definitivamente.

Anche Lautaro lega il suo nome all’Inter visto che il giocatore ha accettato che il nuovo contratto venga firmato senza alcuna clausola rescissoria.