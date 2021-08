Tutto pronto per Lazio-Spezia, match che apre la seconda giornata di Serie A 2021/2022. Fischio di inizio alle ore 18:30.

Esordio casalingo per la nuova Lazio di Maurizio Sarri che alle ore 18:30 affronterà lo Spezia di Thiago Motta. Lazio-Spezia apre la seconda giornata di campionato di Serie A. Si gioca allo stadio Olimpico, dove i tifosi presenti sugli spalti saranno circa 20mila. Un mathc apparentemente semplice per i biancocelesti che, però, se la vedranno con una formazione rinvigorita e decisa a far bene. Thiago Motta, in conferenza stampa, ha ammesso di aver preparato i suoi nella maniera giusta. Ad arbitrare il match sarà il signor Dionisi di L’Aquila. Al VAR la coppia Aureliano-Libeti.

Lazio-Spezia, le probabili formazioni

LAZIO (4-3-3): Reina, Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic Savic, Leiva, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Felipe Anderson. All.: Sarri

SPEZIA (3-4-3): Zoet, Hristov, Nicolaou, Erlic; Amian, Maggiore, Bastoni, Ferrer; Verde, Gyasi, Colley. All.: Thiago Motta