Napoli, Spalletti blocca la cessione che sembrava certa: “Rimane”

Finora il mercato non ha regalato grosse soddisfazioni. A fronte di alcuni addii, infatti, è arrivato soltanto Juan Jesus a parametro zero. Luciano Spalletti, entro martedì, gradirebbe avere qualche altro rinforzo ma intanto non fa drammi ritenendo la squadra molto competitiva. L’occasione per fare il punto della situazione è arrivata nel corso della conferenza stampa odierna, alla vigilia della partita che vedrà il Napoli affrontare il Genoa.

Spalletti parla del mercato e blocca la cessione di Ounas

Il tecnico, interrogato sull’argomento, ha speso parole positive circa l’operato della dirigenza. “Sono fortunato, è successo che non è partito quasi nessuno e sono contento così. Dall’inizio ho detto che sarei stato contento di tenere quelli che ho trovato. Però sono andati via Hysaj, Maksimovic e Bakayoko che in tre hanno fatto 100 partite: segno che erano importanti per la rosa. Questo significa che se la società farà qualcosa sarà buono per noi”.

In ogni caso Spalletti è consapevole di quanto sarà complicato il campionato. “Altre squadre si sono organizzate bene, si sono rinforzate, sarà difficile rivedere la Juve che lotta per il quarto posto”. Con i rossoblù non ci sarà lo squalificato Victor Osimhen. “C’è Lozano. Poi sugli esterni ce li abbiamo, abbiamo anche Ounas che rimane con noi ed è un calciatore che ci può dare una mano importantissima”.