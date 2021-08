“Chiedete scusa a Pirlo”, “Ronaldo ha fatto bene”: Juve, le reazioni al ko

La Juve crolla in casa contro l’Empoli, e sui social esplode la polemica. Tifosi inferociti, e spunta anche Andrea Pirlo.

Una sconfitta roboante, e che ovviamente farà discutere. La Juventus esce con le ossa rotte dalla prima di campionato in casa sua, davanti ai suoi tifosi. La prima senza Cristiano Ronaldo, e proprio in questo serviva mostrarsi pronti proprio a dimostrare di non essere dipendenti da quel numero 7 in grado di segnare più di 100 gol in tre anni con la maglia bianconera.

Eppure, dopo il match contro l’Empoli qualcosa sembra ancora non rodare all’interno dei meccanismi di gioco della squadra bianconera. L’emblema di un momento particolare, sia per l’addio di Ronaldo ma anche per un nuovo ciclo che inevitabilmente si è aperto, e che Allegri dovrà cercare di aprire senza lasciare troppi punti per strada.

Juve, i tifosi si schierano: dalle scuse a Pirlo all’addio di Cristiano

E cosi i social, come spesso accade, diventano specchio di quella che è l’opinione pubblica, ed in questo caso sembra davvero lampante quanto la piazza bianconera non abbia digerito (e come avrebbe potuto?) la sconfitta contro l’Empoli. Serviva una scossa, che alla fine non è arrivata.

22.48 non vedo ancora scuse al maestro Andrea Pirlo#JuveEmpoli pic.twitter.com/WzpfKpQTw3 — ANUEL. 👹🔴⚫ (@frankgallagherm) August 28, 2021

Comunque se #Sarri e pirlo (che a Torino non avrebbero mai dovuto mettere piede) fossero partiti così ne chiederemmo giustamente la crocifissione. #Andreazzoli ha incartato #Allegri. Ora dopo 2 anni di stop ne ha 4 a 9ml per rimediare. #Juventus #JuveEmpoli. — Marco (@doppiam79) August 28, 2021

Avevate l’alibi degli allenatori. Sono stati mandati via. Poi i senatori. Poi Ronaldo. Sono due anni che trovate alibi: la verità è una. Metà di questa squadra fa cagare e non giocherebbe in nessuna squadra europea, ma forse manco italiana. Vergogna. @juventusfc #JuveEmpoli — Michael Stortoni (@MichaelStortoni) August 28, 2021

Vista la Juve questa sera, Ronaldo ha fatto bene ad andarsene #JuveEmpoli — carmelo (@carmelo_lipari) August 28, 2021

“Ronaldo ha fatto bene”, “Ora capisco Ronaldo”, sono alcuni dei commenti di tifosi che evidentemente (anche con un pizzico di ironia) mettono in risalto anche come la squadra abbia ancora tanto da mettere a punto. Problemi che, evidentemente, la Juventus si porta avanti già da diversi anni.

C’è chi, poi, addirittura invoca le scuse a Pirlo: “Non ho ancora letto le scuse a Pirlo“, “Avevate l’alibi dell’allenatore, ora non più”, alcuni dei commenti. In molti recriminano come si sia adottato un giudizio molto duro nei confronti dell’ex centrocampista bianconero.