Lazio-Spezia, Sarri è nei guai: infortunio al polpaccio

Guai in arrivo per Maurizio Sarri. Durante Lazio-Spezia il tecnico dei biancocelesti è costretto a sostituire subito Lazzari.

E’ iniziata da pochi minuti Lazio-Spezia il match che insieme ad Atalanta-Bologna apre la seconda giornata di Serie A 2021/2022. La gara, incendiata sin dai primi minuti, è attualmente ferma sul 2-1 in favore della squadra di casa. Decisiva, per il momento, la doppietta di Ciro Immobile che ha bucato Zoet al minuto 5 ed al minuto 15. Nonostante il risultato, però, Maurizio Sarri si infuria in panchina. Il motivo? L’infortunio che ha colpito Manuel Lazzari. Attorno al minuto 23, infatti, il calciatore si è accasciato al suolo.

Lazio-Spezia, infortunio per Lazzari: le condizioni

Lazio-Spezia perde subito un protagonista. Al minuto 25 abbandona il campo Manuel Lazzari. L’esterno dei biancocelesti è costretto ad abbandonare il terreno di gioco a causa di un infortunio al polpaccio. Al suo posto Maurizio Sarri lancia in campo Adam Marusic. Al momento non sono ancora state diramate le effettive condizioni del calciatore.

Nel post gara, però, è chiaro che la società diramerà un primo bollettino medico per chiarire l’entità dell’infortunio.