Milan, altro acquisto: può giocare già contro il Cagliari

É previsto in giornata l’arrivo in Italia di Bakayoko per sostenere le visite mediche col Milan. firmare il contratto. Accordo trovato con il Chelsea.

Il Milan è vicinissimo ad annunciare l’innesto Tiemoué Bakayoko. Il centrocampista ha disputato l’ultima stagione calcistica al Napoli in prestito dal Chelsea e ora è pronto a ritornare in Serie A, dopo due anni ancora in rossonero.

Bakayoko al Milan: in giornata visite mediche e firma

Come riferisce ‘Sportmediaset’, le parti hanno trovato l’accordo per due stagioni. Sarà un prestito oneroso biennale con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro. Pare, inoltre, che il diritto di compra possa trasformarsi in obbligo al verificarsi di determinate condizioni. Il Milan sta cercando di limare i dettagli e procedere già per la firma di modo tale da mettere Bakayoko a disposizione di Stefano Pioli già in occasione della sfida di domani, contro il Cagliari.

Il calciatore dovrebbe svolgere in giornata le visite mediche alla clinica Madonnina e poi dirigersi a Casa Milan per la firma del contratto. Si auspica che subito dopo possa raggiungere la squadra per conoscere i compagni e svolgere già allenamento. Considerato il trasferimento di Pobega al Torino, per Pioli sarebbe fondamentale contare da subito sull’apporto del francese, al fine di non avere buchi a centrocampo.