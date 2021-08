Lo scambio a sorpresa che può regalare il centrocampista a Spalletti

Il Napoli è tra le big quella che ha operato di meno sul mercato: negli ultimi giorni può arrivare un centrocampista, occhio allo scambio

Niente acquisti senza cessioni e soprattutto operazioni in prestito. Il diktat di Aurelio De Laurentiis per il mercato del Napoli è chiaro. Giuntoli lo sta rispettando alla lettera e così Spalletti finora si è ritrovato solo con Juan Jesus in più. La rosa del club azzurro è incompleta e in questi ultimi giorni di mercato qualcosa potrebbe accadere. E’ soprattutto il centrocampo il reparto dove servirà intervenire, considerato anche l’infortunio di Demme. I nomi seguiti sono sempre gli stessi, da Youssouf ad Amrabat, ma c’è il problema di far accettare il prestito ai club proprietari del cartellino. Così negli ultimi giorni può spuntare l’ipotesi di uno scambio che accontenterebbe Spalletti.

Napoli, scambio Petagna-Thorsby: i dettagli

Ne parla ‘Repubblica’ che parte dall’interesse della Sampdoria per Andrea Petagna. L’attaccante è la terza scelta del tecnico del Napoli e una sua partenza non è da escludere. Soprattutto perché in blucerchiato gioca quel Morten Thorsby che Giuntoli segue da tempo.

Napoli-Juventus è sempre la partita delle polemiche

Il 25enne norvegese rappresenta il profilo giusto per sistemare il centrocampo azzurro ed uno scambio tra i due calciatori potrebbe accontentare entrambe le società. La Sampdoria che deve fare i conti con l’infortunio di Gabbiadini e il Napoli che troverebbe, senza esborso economico, il centrocampista che manca. Se ne parlerà entro martedì quando si chiuderanno i giochi e si aprirà il tempo dei bilanci e del giudizio del campo.