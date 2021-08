Milan, Pioli svela la data del rientro di Ibrahimovic e Kessié

Il Milan è pronto a riabbracciare due perni fondamentali della rosa, attualmente fermi per infortunio. Le ultime su Ibrahimovic e Kessié.

Stefano Pioli, allenatore del Milan, è intervenuto in conferenza stampa in vista del match di Serie A 2021/2022 contro il Cagliari. I rossoneri affronteranno i sardi domani sera alle ore 20:45 a San Siro. In vista del prossimo impegno di campionato, l’allenatore del club lombardo ha toccato diversi tempi in conferenza stampa. Uno su tutti è quello relativo alle condizioni fisiche degli infortunati Zlatan Ibrahimovic e Franck Kessié.

Ultime notizie Milan, le condizioni di Ibrahimovic e Kessié

L’attaccante svedese del Milan è ancora alle prese con alcuni fastidi al ginocchio, mentre il centrocampista è fermo ai box per un problema muscolare. Oggi il tecnico rossonero ha rilasciato alcune dichiarazioni a tal proposito: “Ibra e Franck presenti già per la sfida contro la Lazio? Stanno facendo un buon lavoro”

Poi ha proseguito: “Stanno migliorando. Mi auguro che dalla prossima settimana possano rientrare in gruppo per essere pronti dopo la sosta, quando spero di avere tutto il gruppo al completo”.