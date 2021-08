La frase di Chiellini ad Allegri che preoccupa la Juventus

Nel corso del match perso contro l’Empoli non è passata inosservata una frase che Giorgio Chiellini ha detto al tecnico Massimiliano Allegri.

L’esordio della Juventus in campionato è stato totalmente negativo con il club bianconero caduto a sorpresa in casa contro il neo promosso Empoli. La squadra di Allegri ha mostrato diverse lacune e con l’addio di Cristiano Ronaldo occorre altro se si vuole tornare ad essere competitivi in chiave scudetto. Ne è convinto anche il difensore e bandiera bianconera Giorgio Chiellini.

L’esperto difensore è stato protagonista di un siparietto con Massimiliano Allegri che non è affatto passato inosservato. Rispetto a quanto capita spesso con altri giocatori Chiellini ‘ha dimenticato’ di coprirsi il labiale che in queste ore sta facendo il giro del web. Il difensore ha detto ad Allegri “Non è squadra”, una frase che vale più di qualsiasi altro significato.

Chiellini ed una Juve che stenta a decollare

L’assenza di Chiellini si è sentita in campo soprattutto per quel carisma che più volte il centrale livornese ha messo in campo, non ultimo agli ultimi Europei 2020.

Ora la Juventus lavorerà nella sosta, senza i nazionali, con l’obiettivo di migliorare in vista della terza giornata di campionato, in programma nel duro impegno di Napoli.