“Offerta irrinunciabile”: la Juventus ci prova ancora

Il mercato della Juventus potrebbe non finire con Kean: bianconeri al lavoro per il centrocampista, serve l’offerta irrinunciabile

La Juventus non si ferma a Kean. I bianconeri vorrebbero piazzare almeno un altro colpo negli ultimi tre giorni di mercato. Attacco a parte, è sul centrocampo che si concentra Cherubini. Serve un innesto importante per far fare il salto di qualità ad un reparto che anche lo scorso anno è apparso non all’altezza. Così i dirigenti juventini sfogliano le alternative: Pjanic è da sempre un obiettivo ma servono il verificarsi di diverse condizioni perché diventi un affare. Inoltre il bosniaco manca di quella fisicità di cui ha bisogno la Juventus. Ecco perché Cherubini guarda anche ad altri obiettivi: in cima alle preferenze c’è Aurelien Tchouameni, 23 anni, centrocampista del Monaco.

Juventus, per Tchouameni serve offerta irrinunciabile

Per arrivare a dama però occorre soddisfare le richieste del club del Principato. La valutazione è di 30 milioni di euro e la volontà della società di Ligue 1 è quella di non lasciar partire se non davanti ad offerte irrinunciabili. Quella che non è la proposta bianconera che spera in un prestito con diritto/obbligo di riscatto.

Ecco perché non vengono scartate le alternative come quella che porta a Witsel del Borussia Dortmund. Il belga è tornato in orbita Juventus, squadra che ha sfiorato negli anni scorsi. Riflessioni in corso anche se di tempo non ce n’è molto: tre giorni ancora e si chiuderanno i giochi.