DIRETTA Sassuolo-Sampdoria: segui la partita LIVE

Diretta Sassuolo-Sampdoria Serie A. Manca sempre meno al fischio di inizio del match della seconda giornata di campionato italiano.

Appuntamento alle ore 18:30 per il fischio di inizio di Sassulo-Sampdoria, gara della seconda giornata del campionato di Serie A 2021/2022. Al Mapei Stadium di Reggio Emilia, la squadra di Alessio Dionisi ospita la Sampdoria di Roberto D’Aversa. Il tecnico della squadra emiliana dovrà fare ancora a meno di Domenico Berardi, alle prese con alcuni fastidi fisici. Per D’Aversa quella contro gli emiliani sarà la gara numero 100 in Serie A: “Mi ritengo un allenatore ancora giovane”. I neroverdi puntano a proseguire la striscia positiva dopo la vittoria contro l’Hellas Verona. I blucerchiati, invece, sono a caccia della reazione dopo la batosta subita all’esordio in campionato contro il Milan. Ad arbitrare Sassuolo-Sampdoria il signor Sacchi di Macerata. Al VAR la coppia Maresca-Di Iori. Match disponibile sui canali DAZN e Sky Sport.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi, Lopez; Raspadori, Djuricic, Boga; Caputo. Allenatore: Dionisi.

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Damsgaard; Caprari, Quagliarella. Allenatore: D’Aversa.