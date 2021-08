Non solo Kean, la proposta a sorpresa ricevuta dalla Juventus

Kean potrebbe non essere l’unico acquisto della Juventus in attacco: si attende Icardi ed intanto arriva una proposta a sorpresa

La Juventus riparte da Kean. L’attaccante italiano è approdato ieri a Torino e oggi sosterrà le visite mediche e si legherà nuovamente al club bianconero. Prestito biennale con obbligo di riscatto che scatterà a determinate condizioni: è lui il dopo Ronaldo almeno per il momento. A tre giorni dalla fine del mercato Cherubini potrebbe regalare ancora qualche sorpresa. Il nome di Mauro Icardi non è uscito dai radar bianconeri e con il caso Mbappe in pieno svolgimento al Psg potrebbe accadere ancora di tutto. L’argentino garantirebbe esperienza e gol ad un reparto molto giovane che ha in Dybala il vero leader.

Un reparto che rappresenterebbe una scommessa ma che non è detto resti così com’è. La possibilità di un altro colpo c’è e Icardi non è l’unico obiettivo. In Italia c’è Raspadori che potrebbe rappresentare la soluzione che guarda (ancora) al futuro, anche se trattare con il Sassuolo (Locatelli insegna) non è cosa da ultimi giorni di mercato. Poi sulla scrivania di Cherubini è stata anche presentata una proposta a sorpresa.

Juventus, proposto Aguero

Il nome, come si legge su ‘TuttoSport’, è quello di Sergio Aguero. Il ‘Kun’ è sbarcato quest’estate al Barcellona ma l’addio di Messi ha lasciato il segno. L’argentino è attualmente fermo per infortunio e non ha ancora debuttato in un match ufficiale con la maglia blaugrana.

Il suo sarebbe un arrivo importante che regalerebbe esperienza e qualità all’attacco della Juventus. Molto complicato però, per non dire impossibile anche se in questo pazzo mercato può succedere davvero di tutto. Intanto Kean ma la Juventus può ancora sorprendere.