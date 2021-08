Italia, subito una brutta notizia per Mancini: “Escluso dai convocati”

Lazzari rovina i piani dell’Italia diMancini. Il laterale della Lazio, dopo l’infortunio di ieri, sarà assente al raduno di Coverciano.

Brutte notizie per l’Italia di Roberto Mancini e la Lazio di Maurizio Sarri. Ieri pomeriggio, durante Lazio-Spezia, match stravinto dai biancocelesti, è arrivata una brutta notizia per l’allenatore toscano. Al minuto 25 ad abbandonare il campo è stato Manuel Lazzari. Il motivo del forfait? L’esterno dei biancocelesti è costretto ad abbandonare il terreno di gioco a causa di un infortunio al polpaccio. Al suo posto Maurizio Sarri ha lanciato in campo Adam Marusic.

Italia, Mancini deve fare a meno di Lazzari della Lazio

L’infortunio di Lazzari rovina i piani anche di Roberto Mancini, CT della Nazionale italiana. Il calciatore, infatti, era stato convocato per il raduno di Coverciano previsto questa sera in vista delle gare contro Svizzera, Bulgaria e Lituania.

Con una nota ufficiale, però, la FIGC ha comunicato l’assenza del giocatore: “Il calciatore Manuel Lazzari, infortunatosi ieri nel corso della gara Lazio – Spezia, è stato escluso dalla lista dei convocati per il raduno della Nazionale, previsto questa sera a Coverciano. Per quanto riguarda i calciatori impegnati nelle gare di questa sera Salernitana — Roma e Reims — PSG, il loro arrivo è previsto domani, lunedì 30 agosto, entro le ore 12.00”. L’ex SPAL per il momento non sarà sostituito.