Salernitana, malore per Castori. Il vice a DAZN: “Non so cos’è successo”

Imprevisto dinanzi ai microfoni di ‘DAZN’: il tecnico Fabrizio Castori assente per un malore. Il vice Bocchini rivela: “Non so cosa sia successo”

Dopo la sconfitta interna contro la Roma di Mourinho, c’è stato un piccolo imprevisto in casa Salernitana. Il tecnico Fabrizio Castori non si è presentato alle telecamere di DAZN, per il rituale commento post-partita. Al suo posto, il vice-allenatore dei granata, Riccardo Bocchini.

Ed è stato proprio quest’ultimo a fare chiarezza (in qualche modo) sul motivo dell’assenza. Castori avrebbe accusato un piccolo malore dopo il triplice fischio, rendendogli impossibile raggiungere i microfoni di DAZN.

Salernitana, malore per Castori: le parole del vice a DAZN

“Non so cosa sia successo, stiamo ancora cercando di capire. Castori ha avuto un problema di cui non conosciamo ancora la natura. Mi hanno detto di venire qui perché il mister non stava bene e mi sono dovuto sbrigare. Spero di saperne di più al rientro”. Così, Bocchini ha provato a fare chiarezza, senza nascondere una ovvia preoccupazione per le condizioni del proprio tecnico.

Tuttavia, lo stato di salute di Fabrizio Castori non è certo in pericolo. Il tecnico granata ha vissuto i novanta minuti contro la Roma con grande trasporto e intensità. E solo negli spogliatoi ha chiesto al proprio ufficio stampa di non presenziare alle domande dei media per ‘problemi personali’ (come ufficializzato dalla società campana).