La Premier League si prende un altro talento della Serie A

Il difensore giapponese del Bologna Tomiyasu è vicinissimo al trasferimento in Premier League, all’Arsenal di Arteta.

La Serie A sembra in procinto di salutare un altro giocatore che negli ultimi tempi si era fatto apprezzare per le sue qualità. Un difensore che ha militato nel Bologna nelle ultime due stagioni, e che sembra pronto a fare un importante salto di qualità.

Si tratta del centrale difensivo giapponese Takehiro Tomiyasu, ventiduenne con ben 23 presenze in nazionale maggiore all’attivo (e un gol). Secondo quanto riportato da ‘The Athletic’, nella persona di David Ornstein, non solo sarebbe l’Arsenal la prossima destinazione di Tomiyasu, ma a separare il club e il giocatore rimarrebbero solo i dettagli.

Tomiyasu ha più che raddoppiato la sua valutazione di mercato dal suo arrivo a Bologna

I Gunners non sono la prima squadra inglese a tentare l’approccio con il Bologna, nel corso dell’estate era stato il Tottenham a farsi avanti, senza successo. I felsinei hanno cominciato la sessione di mercato con l’intenzione di definire una grande cessione, in modo tale da sistemare le casse. Ovviamente anche rimanere competitivi per la salvezza è una priorità dei rossoblu, che dunque hanno deciso di “sacrificare” un solo giocatore di valore. Con ogni probabilità quindi, alla verosimile partenza di Tomiyasu corrisponderà la permanenza di gente come Orsolini, esterno che interessa a moltissime squadre, in particolare in Italia.

Arsenal e Bologna avrebbero trovato l’accordo sulla base di 16 milioni di sterline (18,5 milioni di € circa), più bonus da versare eventualmente nelle casse della società detenuta dalla famiglia Saputo. Un buon affare per tutti, vedremo se Sinisa Mihajlovic riuscirà a sopperire all’assenza del suo difensore di maggior talento in Tomiyasu.