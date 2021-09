“Belotti all’Inter”: la rivelazione del Torino svela i piani dei nerazzurri

Belotti all’Inter? E’ sembrata una trattativa calda nelle scorse settimane e nelle ultime ore di mercato. La verità del Torino e del ds Vagnati.

L’Inter di Beppe Marotta e Steven Zhang ha provato il colpo in attacco. Nonostante l’arrivo di Edin Dzeko dalla Roma e del Tucu Correa dalla Lazio, i nerazzurri hanno pensato di rinforzare ulteriormente il reparto offensivo. L’ultima idea per l’allenatore Simone Inzaghi sarebbe potuta essere quella relativa ad Andrea Belotti. A proposito dell’attaccante del Torino ne ha parlato Davide Vagnati.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Calciomercato Inter, Vagnati su Belotti

Il direttore sportivo del club granata, intervenuto ai microfoni di ‘Sky Sport’, ha rilasciato alcune dichiarazioni direttamente dall’Hotel Sheraton di Milano.

LEGGI ANCHE >>> Clamoroso Barcellona, Griezmann può andar via: occhio alla destinazione

Ecco quanto dichiarato a margine della chiusura del calciomercato estivo: “Belotti all’Inter non è mai stato vicino. Non c’è mai stato un accordo tra le due società. C’è stato solo un incontro. Non abbiamo mai fatto una richiesta ufficiale perché i nerazzurri avevano altre priorità. Dopo la fine del mercato riparleremo di rinnovo con Andrea. Adesso respiriamo un po’, poi ci sederemo di nuovo col ragazzo per comprendere il nostro futuro”.