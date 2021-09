Clamoroso Barcellona, Griezmann può andar via: occhio alla destinazione

Clamoroso dalla Spagna: Griezmann può lasciare il Barcellona e restare in Liga, occhio alla destinazione a ‘sorpresa’

Chiuso il calciomercato in Italia, in Spagna c’è ancora tempo per mettere a segno gli ultimi colpi. La deadline è fissata alle ore ventiquattro e un’incredibile affare potrebbe prendere forma in questi ultimi scampoli di sessione. Al centro, Antoine Griezmann e il Barcellona che, dopo un paio di stagione di alti e bassi, potrebbero salutarsi clamorosamente a poche ore dalla chiusura del mercato.

Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, l’Atletico Madrid sarebbe piombato con forza su Griezmann per piazzare il clamoroso ritorno. La formula risulta quella del prestito con obbligo di riscatto, anche se l’operazione resta in salita. Dopo aver salutato Emerson Royal per il Tottenham, il Barcellona potrebbe dire addio anche alla stella francese.