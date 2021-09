Milan, Maldini completa il mercato: il colpo è ufficiale

Il Milan ha sicuramente allargato la rosa con questa sessione di calciomercato. Da pochi minuti è arrivato l’annuncio per Messias.

Il Milan è stato tra i club più attivi in questa sessione di calciomercato estiva. Dopo gli addi a paramentro zero di Donnarumma e Calhanoglu, i rossoneri hanno chiuso ben 11 operazioni in entrata: da Giroud, passando per Maignan e Florenzi, a Bakayoko.

Da sottolineare anche i riscatti di Tonali dal Brescia e di Tomori dal Chelsea. Dopo l’arrivo di Bakayoko, Maldini e Massara hanno cercato di consegnare a Stefano Pioli un trequartista. I nomi accostati al Milan sono stati tanti, ma solo da pochi minuti è arrivata l’ufficialità tanto sperata dai tifosi milanisti.

Milan, è ufficiale il prestito di Messias dal Crotone

E’ ufficiale l’arrivo in maglia rossonera di Junior Messias. Il giocatore del Crotone si trasferirà al Milan tramite un prestito da 2,6 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 5,4 milioni di euro e un milione di bonus. Maldini e Massara hanno seguito anche Faivre, ma non hanno raggiunto l’accordo con il Brest.

Nonostante la retrocessione dell’anno scorso, Messias è stato tra le note liete del Crotone. ll brasiliano, che solo quattro anni fa giocava tra i dilettanti, la scorsa stagione ha disputato 36 partite dove ha segnato 9 gol e fornito 4 assist vincenti ai propri compagni di squadra.