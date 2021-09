Il bellissimo gesto di Mourinho dopo Salernitana-Roma

The Special One Mourinho questa volta lo è stato per davvero: gesto di affetto e stima nei riguardi del collega Castori, dopo il malore accusato dalla moglie.

Quattro reti a zero sono state un passivo piuttosto pesante per la Salernitana in occasione della sfida di campionato contro la Roma. Tuttavia, i match iniziano e finiscono in campo, per il resto c’è stima e amicizia, proprio quelle che ha mostrato José Mourinho al rivale Fabrizio Castori.

Mourinho telefona a Castori dopo Salernitana-Roma

Un bellissimo terzo tempo tra i due, che racconta il ‘Corriere dello Sport’. Il tecnico giallorosso, infatti, ha telefonato all’allenatore della Salernitana per sincerarsi sulle condizioni della moglie. Poi gli ha rivolto sinceri auguri di pronta guarigione.

La serenità della sfida di Serie A era, infatti, venuta meno quando Castori ha dovuto allontanarsi velocemente poiché sua moglie aveva accusato un malore mentre era in tribuna e, cadendo, aveva perso sangue. Fortunatamente tutto è andato per il meglio e questo semplice gesto da parte di Mourinho è stata la ciliegina sulla torta giusta per mettere fine a un episodio spiacevole e preoccupante, che aveva allarmato il tecnico, il quale infatti ha lasciato velocemente il post-partita per assistere la consorte.