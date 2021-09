Il colpo in Premier che ha trasformato il famoso film in realtà

Operazione di mercato molto particolare in Premier League. Cosi il film è diventato letteralmente realtà in queste ore.

Ci sono alcuni film iconici per gli amanti del calcio, di quelli che rappresentano un vero e proprio must. Negli ultimi anni sono andati di moda soprattutto pellicole dedicate ai tifosi, gli ultras o gli hoolingans, realtà che hanno ovviamente animato il mondo del pallone e che continuano a farlo, anche con le problematiche relative alla Pandemia.

E cosi difficile non aver visto nemmeno una volta, nemmeno di sfuggita, il film ‘Goal!‘, che racconta la storia di questo giovane giocatore messicano, che dal terreno arido dei campi messicani approda fino al Newcastle, la squadra di Premier che decide di puntare su di lui, colpita da un talento cristallino.

E se tutto questo fosse diventato realtà? No, non parliamo soltanto di pura metafora. La verità è che nella realtà è successo, proprio in questo ore, che un colpo di mercato abbia letteralmente tramutato la finzione in concreta realtà.

Il Newcastle ingaggia Santiago Munoz, il film prende vita in Premier

Esatto. Protagonista è proprio il Newcastle, la squadra protagonista del film ‘Goal’. E cosi, nel bel mezzo del mercato, c’è stata un’operazione di mercato molto particolare, che in maniera molto stretta ricorda proprio il film. Il motivo? Si, il Newcastle ha ingaggiato un giovane attaccante messicano.

Soltanto questo? No, perchè il giocatore in questione non soltanto ha le stesse caratteristiche di Santi, protagonista del film, ma porta addirittura il suo nome e cognome. Il Newcastle ha ingaggiato Santiago Munoz, proveniente dal Santos Laguna, con un prestito da 18 mesi con diritto di riscatto.

Si, nel film il nome esatto era Santiago Munez, ma cosa importa? La magia di un film che prende vita sta letteralmente inondando i social, e anche il Newcastle ha citato proprio il film nel post di annuncio dell’acquisto su Instagram: “The Dream Begins…“. C’è poi chi addirittura nota una somiglianza tra l’attaccante e Kuno Backer, attore che ha interpretato Santi nel film, ma questa forse è pura (e magica) suggestione.