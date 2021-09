Svizzera-Italia, il centrocampista è positivo al Covid: salta il match

Positivo al Covid-19 il centrocampista della Nazionale svizzera Granit Xhaka. Svizzera-Italia è in programma domenica 5 settembre.

Guai in vista per la Nazionale svizzera. La squadra di Murat Yakin, impegnata nei match di qualificazione ai Mondiali in Qatar del 2022, perde uno dei pezzi pregiati della rosa. Il motivo? Il Coronavirus che, ancora oggi, crea non pochi problemi anche ai club ed alle squadre Nazionali. Nonostante l’attivazione di rigidi e seri protocolli sanitari, sfuggire al virus risulta ancora piuttosto complesso. Lo sa bene Granit Zhaka, centrocampista della Svizzera, risultato positivo al tampone molecolare da Covid-19.

Granit Xhaka steht der Nati somit gegen Griechenland nicht zur Verfügung Granit Xhaka ne sera donc pas disponible pour le match contre la Grèce Granit Xhaka sarà dunque costretto a saltare la partita contro la Grecia 👉 https://t.co/AeHvUVv9wn pic.twitter.com/Go5j1M8Ama — 🇨🇭 Nati (@nati_sfv_asf) September 1, 2021

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Svizzera-Italia, Xhaka positivo al Covid-19

La Nazionale svizzera sarà impegnata nella gara contro la Nazionale italiana di Roberto Mancini domenica 5 settembre. Alle ore 20:45, infatti, allo stadio Jakob-Park di Basilea, gli elvetici affronteranno gli azzurri nel match valevole per le qualificazioni ai prossimi Mondiali.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, il desiderio dell’estate può finire in Russia o in Turchia

Impossibile vedere in campo il calciatore, positivo al Coronavirus. A comunicarlo il forfait del centrocampista dell’Arsenal proprio la Svizzera attraverso i propri canali ufficiali: “Granit Xhaka risultato positivo al Covid. Sarà quindi costretto a saltare la partita contro la Grecia”.