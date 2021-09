Ronaldo, il gesto folle in Nazionale non è sfuggito alle tv: “Assurdo”

Serata ‘indimenticabile’ per Cristiano Ronaldo con il suo Portogallo: schiaffo ad un avversario, rigore sbagliato e record all time.

Una serata da ricordare quella di oggi per Cristiano Ronaldo. L’attaccante, impegnato con il Portogallo contro l’Irlanda nel match per le qualificazioni al Mondiali in Qatar del 2022, difficilmente scorderà questa magica notte. E’ la notte del record di gol di tutti i tempi in Nazionale, ma anche la notte del nervosismo. Intorno al quarto d’ora di gioco, infatti, CR7 si presenta sul dischetto del calcio di rigore dopo un fallo goffo di Jeff Hendrick. Nel momento in cui il portoghese sistema il pallone sul dischetto, però, accade l’inaspettato.

Ronaldo: schiaffo all’avversario, rigore sbagliato e record all time

Il difensore Dara O’Shea prova ad innervosirlo prima della conclusione dal dischetto. E ci riesce. Gli basta spostare il pallone con il piede per provocare la reazione di Cristiano Ronaldo che, in maniera decisamente eccessiva, si infuria con l’avversario colpendolo al volto con uno schiaffo.

Il gesto, non sanzionato dall’arbitro, ha comunque delle conseguenze. Perché Ronaldo, magari complice il nervosismo, quel penalty lo sbaglia. Il portiere Gavin Bazunu lo respinge con un grande intervento, immolandosi e parando il pallone addirittura con la faccia.