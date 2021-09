“Sogno la Serie A”: l’appello social dello svincolato di lusso

L’ex Arsenal, Jack Wilshere, è in Italia. Si allenerà con il Como in attesa di trovare una squadra che sia interessata alle sue prestazioni. Magari proprio in Serie A…

Gli infortuni hanno sicuramente influito in modo decisivo sulla sua carriera, ma Jack Wilshere, tra le altre ex Arsenal e West Ham, è incredibilmente svincolato. Il centrocampista cerca un club che sia interessato alle sue prestazioni, magari proprio in Italia. Nel frattempo si allena con il Como, seguendo gli ordini di Giacomo Gattuso.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Como, Wilshere si allena con la squadra e lancia l’appello a una di Serie A

In attesa di una chiamata, il 29enne è stato accolto con piacere dal club lariano, ma non potrà comunque farne parte perché il regolamento della Serie B vieta l’ingaggio di giocatori extracomunitari che non siano già tesserati per un club italiano. Tuttavia, Wilshere sta vivendo l’ambiente come fosse quello di casa e ha rilasciato un’intervista proprio ai canali ufficiali della società.

LEGGI ANCHE >>> Ronaldo, stavolta il record non c’è: errore grave con la Nazionale

“Dennis Wise, che conosco da tanti anni e col quale abbiamo condiviso diverse attività benefiche, è stato molto gentile e mi ha invitato ad allenarsi con la squadra. Conosceva la situazione e quanto sia difficile allenarsi da solo e allora… eccomi qui”, ha spiegato Wilshere sulla scelta di unirsi proprio al gruppo del Como. Poi ha proseguito: “Non ero mai stato qui prima ma è un posto che avrei voluto sempre visitare. Sono stato tante volte in Italia e amo questo paese, il calcio italiano mi ha sempre affascinato e giocare in Italia è una cosa che ho sempre desiderato fare nella mia carriera. Ho colto l’occasione e credo sia una bella opportunità, qui hanno un progetto serio per arrivare in Serie A ed è bello essere in un posto dove posso esprimersi. In Inghilterra può essere complicato trovare un club, qui invece posso far vedere le mie qualità e tornare in forma, allenandomi con la squadra”. L’appello è stato lanciato…