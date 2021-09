L’inatteso duello per Ribery: la nuova proposta che allontana il Verona

Franck Ribery alla Salernitana? La possibilità diventa concreta, dopo che anche il Verona è in trattativa con l’ex Fiorentina.

Nella lista degli svincolati di lusso c’è anche Franck Ribery, che ha concluso dopo due stagioni la sua avventura alla Fiorentina. Per l’ex Bayern Monaco il presente potrebbe essere ancora in Italia. Due società, infatti, sono sulle sue tracce: il Verona e la Salernitana.

Ribery alla Salernitana: i campani fanno sul serio

Secondo le informazioni riferite da ‘SKY Sport’, prima che si chiedesse la finestra di calciomercato estiva, si è insistito molto per l’arrivo del 38enne al Verona, ma non c’è stato ancora un affondo totale da parte degli scaligeri, ragion per cui la Salernitana pensa al colpo che potrebbe davvero mandare in visibilio la piazza.

I contatti sono stati avviati, principalmente col Verona, che però sta ancora riflettendo sull’affare e immagina di decidere a breve. Questo intervallo di tempo può essere utile ai campani per convincere Ribery, cercando anche di venire incontro per quanto possibile alle sue richieste economiche. Per la squadra di mister Castori sarebbe un colpo fondamentale sia per l’esperienza e l’appeal del calciatore, ma anche per le sue qualità tecniche e professionali, utili per apprendere l’approccio a una categoria così importante come la Serie A.