Cristiano Ronaldo, il record regala una gradita notizia al Manchester United

Durante il fine settimana Cristiano Ronaldo potrebbe già raggiungere Manchester per unirsi allo United, complice un’ammonizione rimediata con il Portogallo.

Portogallo-Irlanda, gara valida per le qualificazioni ai Mondiali di Qatar del 2022 non era cominciata nel migliore dei modi per CR7, al quale era stato parato un rigore dubbio. Tuttavia, la serata ha poi preso una nuova piega, decisamente migliore. Cristiano Ronaldo ha siglato una doppietta, che l’ha convertito nel miglior marcatore della storia di una Nazionale con 111 reti. A Manchester tutti sono impazziti di gioia.

Manchester United, Ronaldo lascia il Portogallo e arriverà in anticipo

Il calciatore, riferisce ‘The Sun’, è atteso per il fine settimana in Inghilterra, di modo tale da potersi preparare per la sfida all’Old Trafford contro il Newcastle, prevista per il prossimo weekend. L’impazienza dei tifosi potrebbe richiedere soltanto un’altra minima attesa e un cartellino giallo gioca in favore dei Red Devils.

Ronaldo, inebriato dal record raggiunto e dalla vittoria dei lusitani, durante il secondo gol ha sfilato la maglia per esultare e ciò gli è valso un’ammonizione. Per averne accumulate, è arrivata la squalifica e quindi non parteciperà alla prossima sfida del Portogallo contro l’Azerbaijan. Per tale ragione sarà a disposizione dello United prima del previsto, anche perché il ct Santos pare intenzionato a evitargli anche l’amichevole di sabato contro il Qatar.