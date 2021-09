Da Lukaku arriva l’ennesima delusione per i tifosi dell’Inter

Romelu Lukaku torna a parlare di Inter ed ancora una volta le sue dichiarazioni non faranno felici i tifosi della Beneamata.

Il trasferimento di Romelu Lukaku dall’Inter al Chelsea è stato uno dei più sorprendenti e clamorosi dell’intera estate. L’Inter ha incassato 115 milioni per il cartellino dell’uomo simbolo per il suo diciannovesimo scudetto, ma più volte i tifosi nerazzurri hanno dimostrato di non apprezzare il comportamento del belga.

Poche settimane prima il centravanti aveva giurato amore eterno al club che lo aveva ‘salvato’ e subito dopo ha ‘tradito’ i suoi tifosi trasferendosi in Premier League.

La frase di Lukaku che dà ulteriore dispiacere all’Inter

Parlando al ritiro del Belgio ai microfoni di HLN.be il forte centravanti ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Quando il Chelsea ha offerto 110 milioni più Zappacosta, era la loro terza offerta, ho capito che la cosa era diventata seria e non c’ero più con la testa. L’Inter aveva ancora rifiutato, così sono andato a parlare con Simone Inzaghi nel suo ufficio in modo da trovare un accordo”.

Queste parole non faranno piacere ai tifosi nerazzurri con Lukaku ormai con testa e cuore concentrati solo sul suo nuovo club.